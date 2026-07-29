Informations pratiques

Saint-Loup-Lamairé

L’Échappée Zen à Saint-Loup-Lamairé

Place des Poulies Saint-Loup-Lamairé Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 11:00:00

fin : 2026-08-09 20:00:00

Date(s) :

2026-08-08

L’association Unis Vers le Zen, crée en 2019, est spécialisée dans la promotion et l’organisation de salons et d’activités autour du bien-être. Ce samedi 8 et dimanche 9 août, découvrez l’Échappée Zen à Saint-Loup-Lamairé, un évènement réunissant une dizaine d’exposants, durant lequel vous pourrez vivre des moments d’échanges et de partages dans la bienveillance et le respect, autour du bien-être intérieur, de l’équilibre et de la sérénité. De 11 h à 20 h. Entrée gratuite. Informations 07 43 33 25 07 ou info@associationunisverslezen.com .

Place des Poulies Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 43 33 25 07 info@associationunisverslezen.com

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English : L’Échappée Zen à Saint-Loup-Lamairé

L’événement L’Échappée Zen à Saint-Loup-Lamairé Saint-Loup-Lamairé a été mis à jour le 2026-07-18 par CC Airvaudais Val du Thouet