L’Echo des sables Maand, Raga et Kathak – Inde du nord Théâtre Mandapa Paris

Plongez au cœur des palais du Rajasthan et des terres arides du Nord de l’Inde avec Écho des Sables, une création où la musique s’incarne en mouvement et où le rythme devient souffle.

Ce concert exceptionnel réunit trois maîtres de la scène classique indienne pour une exploration du Maand, cette forme semi-classique envoûtante, née des chants populaires des déserts, magnifiée ici par la noblesse du Raga.

Le spectacle repose sur un dialogue intime entre trois disciplines majeures :

Le Chant de l’Âme : Le virtuose Dilshad Khan fait chanter son Sarangi, l’instrument à cordes frottées dont la sonorité est réputée être la plus proche de la voix humaine. Chaque inflexion évoque la nostalgie et la splendeur des mélodies ancestrales.

Le Cœur Battant : Sous les doigts agiles de Nihar Mehta, le Tabla installe une architecture rythmique complexe et puissante. Son jeu, tout en finesse et en autorité, guide l’auditeur à travers les cycles temporels du nord de l’Inde.

La Poésie du Geste : La danseuse Isabelle Anna donne vie à ces sonorités à travers le Kathak. Entre frappes de pieds fulgurantes (tatkar) et pirouettes vertigineuses, elle incarne la fluidité de la narration indienne, où chaque mudra (geste) raconte une histoire.

« Un voyage sensoriel où le sable du désert rencontre la rigueur du temple et la grâce de la cour royale. »

Dilshad Khan est aujourd’hui considéré comme l’un des plus éminents joueurs desarangi d’Inde. Dès l’âge de six ans, il a été formé par son oncle, le légendaire Ustad Sultan Khan, et son grand-père, Ustad Gulab Khan, dans le style Sikar Gharana.

Prodige de la musique indienne, il a collaboré très jeune avec certains des plus grands artistes de cette tradition, tels que Zakir Hussain. En 2022, il a reçu une mention spéciale du prestigieux prix de musique Aga Khan à Mascate, Oman.

Dilshad Khan a également participé au projet « Masters of Percussion » du maestro Zakir Hussain et s’est produit dans le monde entier, notamment au festival Darbar au Royaume-Uni. Il a par ailleurs donné des concerts en solo en France, notamment à l’auditorium du musée Guimet à Paris, pour le label Nice Music Live et au festival Namastè France en 2016. Il a aussi accompagné des chanteurs indiens, particulièrement dans le répertoire classique indien (ghazal et musique soufie), comme Hariharan.

Dilshad excelle dans l’improvisation mélodique et rythmique autour des ragas, et son sarangi, l’un des instruments indiens les plus exigeants, exprime une infinie variété et subtilité sonore. Dilshad a inauguré une nouvelle ère passionnante pour la musique de l’Inde du Nord en popularisant les compositions folkloriques du Rajasthan, héritées de ses ancêtres. Il est aujourd’hui très respecté et recherché sur la scène musicale nationale et internationale.

Nihar Mehta est un artiste reconnu par le gouvernement indien pour son jeu de tabla, spécialement auprès de la radio et de la télévision indiennes (All India Radio/Television) et de la Sangeet Natak Academy du Gujarat. Issu d’une des plus importantes familles traditionnelles d’Inde, il est reconnu pour sa contribution à la philosophie, à la littérature et à la musique, et particulièrement pour avoir fondé le Saptak Festival, le plus ancien festival de musique du pays, qui se tient depuis 45 ans à Ahmedabad. Installé en France depuis 2002, Nihar Mehta est le fondateur de l’Association Saptak India, aujourd’hui largement reconnue en Europe pour son excellent travail de promotion de la musique indienne. Il a joué avec des musiciens indiens et occidentaux

de renommée internationale et a collaboré avec d’importantes institutions européennes, parmi lesquelles Shujaat Khan, Shahid Parvez, Vishwa Moha Bhatt, Rajan et Sajan Mishra, Kala Ramnath, Shubhendra et Saskia Rao, Rakesh Chaurasia et Jordi Savall. Il s’est produit dans de nombreuses salles prestigieuses d’Europe, telles que les Philharmonies de Paris, Krasnoïarsk et Duisbourg, les scènes nationales de Paris et Nantes, ainsi que dans de prestigieux musées d’art asiatique et d’ethnologie à Paris, Nice, Zurich, Lyon, Lieden, etc. Il a également participé à de nombreux festivals en Europe, au Moyen-Orient, aux États-Unis et en Inde. Nihar a été un proche collaborateur et organisateur de tournées pendant plus de douze ans pour le légendaire maître de tabla, Ustad Zakir Hussain.

Isabelle Anna

Danseuse, chorégraphe, Kathak

Baignée dans les arts du spectacle indien depuis sa naissance…

Plongez au cœur des palais du Rajasthan et des terres arides du Nord de l’Inde avec Écho des Sables, une création où la musique s’incarne en mouvement et où le rythme devient souffle.

Le vendredi 17 avril 2026

de 20h30 à 22h00

payant

De 10 à 20 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-17T23:30:00+02:00

fin : 2026-04-18T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-17T20:30:00+02:00_2026-04-17T22:00:00+02:00

Théâtre Mandapa 6 Rue Wurtz 75013 Créé en 1975 par Milena Salvini et Roger Filipuzzi, pluriculturel et polyvalent, le Mandapa offre un large panorama de spectacles du monde (musiques, danses, contes), dans leurs formes traditionnelles et ouvertes sur la création contemporaine.Paris

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