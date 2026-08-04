Informations pratiques

Flers

L’Écho des saisons

9 Rue du Collège Flers Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-14 09:30:00

fin : 2026-10-14 10:00:00

Date(s) :

2026-10-14

L’Écho des saisons, c’est l’histoire d’un voyage aux confins de notre système solaire sur la toute petite planète Minusica, si petite qu’elle n’avait jamais été repérée. Ses deux habitants nous invitent à partager une année sur son sol quatre saisons minusicales qui ne durent que 24 minutes contre 365 jours sur la Terre ! Le cycle des saisons y rythme le quotidien

des êtres vivants qui peuplent Minusica. Les arbres, les plantes, les oiseaux, les insectes se réveillent et s’animent au fil des saisons ; la faune et la flore minusicales font entendre leurs échos qui résonnent jusqu’au creux de l’oreille.

L’Écho des saisons est une proposition immersive et intimiste qui pose un regard poétique sur l’environnement naturel. Le duo de musiciens propose un voyage minusical aux tout-petits et leurs proches, un éveil des sens et des émotions, une invitation à ressentir, ouïr et interagir. .

9 Rue du Collège Flers 61100 Orne Normandie +33 2 33 81 23 13

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English : L’Écho des saisons

L’événement L’Écho des saisons Flers a été mis à jour le 2026-07-27 par REZZO