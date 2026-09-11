L’écluse de Metz ouvre ses portes aux visites !, Ecluse de Metz, Metz

Informations pratiques

L’écluse de Metz ouvre ses portes aux visites ! 19 et 20 septembre Ecluse de Metz Moselle

Limité à 10 personnes maximum

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:45:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, les agents de Voies navigables de France ouvrent exceptionnellement les portes de l’écluse de Metz.

Cette visite permettra de découvrir le fonctionnement de cet ouvrage stratégique construit en 1964 et situé sur la Moselle canalisée, un axe international majeur du transport fluvial et du développement du territoire. Plus de 5 000 bateaux y transitent chaque année, tandis que le port de Metz est le premier port fluvial céréalier de France.

Au fil des années, la Moselle est devenue un véritable lieu de vie, accueillant des activités de plaisance, de tourisme et de loisirs, sur l’eau comme le long de ses berges.

Les équipes de VNF présenteront le rôle de l’écluse, ainsi que les enjeux de sa modernisation pour accompagner les évolutions et les défis du transport fluvial.

Réservation obligatoire sur : Journées du patrimoine 2026 | Visite de l’écluse de Metz | Réservation

Ecluse de Metz Rue des Alliés 57000 Metz Metz 57050 Devant-les-Ponts Moselle Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://demarches.services.eurometropolemetz.eu/ville-de-metz/s-inscrire-a-un-atelier-decouverte-d-un-site-patrimonial-de-la-ville-de-metz/ »}] [{« link »: « https://demarches.services.eurometropolemetz.eu/ville-de-metz/s-inscrire-a-un-atelier-decouverte-d-un-site-patrimonial-de-la-ville-de-metz/? »}]

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, les agents de Voies navigables de France ouvrent exceptionnellement les portes de l’écluse de Metz.

©VNF