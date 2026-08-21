L’Éco-hameau de Couriot : renaissance d’un patrimoine industriel, Maison du patrimoine et des lettres, Saint-Étienne
dimanche 20 septembre 2026 · Maison du patrimoine et des lettres · Saint-Étienne
Informations pratiques
L’Éco-hameau de Couriot : renaissance d’un patrimoine industriel Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h30 Maison du patrimoine et des lettres Loire
Groupe limité / Sur inscription à partir du 3 septembre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Visite guidée proposée par Saint-Étienne Ville d’art et d’histoire
Avec le groupe Créquy
D’anciens bâtiments industriels transformés en éco-hameau, découvrez l’histoire de ce lieu méconnu de Saint-Étienne lors de cette visite à plusieurs voix. Entre mémoire ouvrière, architecture, réhabilitation et transition écologique, partez à la rencontre d’un patrimoine qui a su se réinventer sans oublier son passé.
Durée : 1h30
Le lieu de rendez-vous sera communiqué au moment de l’inscription
Incription à la visite possible à partir du 3 septembre
Maison du patrimoine et des lettres 5 place Boivin 42000 Saint-Étienne Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 77 48 76 27 [{« type »: « link », « value »: « https://mpl-billetterie.saint-etienne.fr/fr-FR/produits?famille=2620561317560400071 »}]
Visite guidée proposée par Saint-Étienne Ville d’art et d’histoire
© Ville de Saint-Etienne/ Pierre Grasset
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