L’École d’Arts s’invite au musée : atelier dessin, Musée des Beaux-arts Antoine Lécuyer, Saint-Quentin

Informations pratiques

L’École d’Arts s’invite au musée : atelier dessin Samedi 19 septembre, 14h00 Musée des Beaux-arts Antoine Lécuyer Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

JAM, professeur et artiste, ainsi que les élèves de l’Ecole Municipale d’Arts Maurice-Quentin de La Tour s’associent à l’événement et déplacent le cours de dessin au musée.

Une occasion d’observer une pratique artistique et peut-être de vous découvrir une nouvelle vocation !

Musée des Beaux-arts Antoine Lécuyer 28 Rue Antoine Lécuyer, 02100, Saint-Quentin Saint-Quentin 02100 Quartier du Vermandois Aisne Hauts-de-France

JAM, professeur et artiste, ainsi que les élèves de l’Ecole Municipale d’Arts Maurice-Quentin de La Tour s’associent à l’événement et déplacent le cours de dessin au musée.

©Ville de Saint-Quentin