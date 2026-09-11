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L’École d’Arts s’invite au musée : atelier dessin, Musée des Beaux-arts Antoine Lécuyer, Saint-Quentin

samedi 19 septembre 2026 · Musée des Beaux-arts Antoine Lécuyer · Saint-Quentin

L’École d’Arts s’invite au musée : atelier dessin, Musée des Beaux-arts Antoine Lécuyer, Saint-Quentin

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Musée des Beaux-arts Antoine Lécuyer
Adresse
28 Rue Antoine Lécuyer, 02100, Saint-Quentin
Ville
02100 Saint-Quentin
Département
Aisne

L’École d’Arts s’invite au musée : atelier dessin Samedi 19 septembre, 14h00 Musée des Beaux-arts Antoine Lécuyer Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

JAM, professeur et artiste, ainsi que les élèves de l’Ecole Municipale d’Arts Maurice-Quentin de La Tour s’associent à l’événement et déplacent le cours de dessin au musée.
Une occasion d’observer une pratique artistique et peut-être de vous découvrir une nouvelle vocation !

Musée des Beaux-arts Antoine Lécuyer 28 Rue Antoine Lécuyer, 02100, Saint-Quentin Saint-Quentin 02100 Quartier du Vermandois Aisne Hauts-de-France
JAM, professeur et artiste, ainsi que les élèves de l’Ecole Municipale d’Arts Maurice-Quentin de La Tour s’associent à l’événement et déplacent le cours de dessin au musée.

©Ville de Saint-Quentin

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