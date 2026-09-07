L’école d’avant, Le Carré Blanc – Médiathèque, Tinqueux
mardi 29 septembre 2026 · Le Carré Blanc - Médiathèque · Tinqueux
Informations pratiques
L’école d’avant 29 septembre – 31 octobre Le Carré Blanc – Médiathèque Marne
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-29T14:00:00+02:00 – 2026-09-29T17:00:00+02:00
Fin : 2026-10-31T14:00:00+01:00 – 2026-10-31T17:00:00+01:00
Mar. 29 sep. > Sam. 31 oct.
Qui a eu cette idée folle, un jour d’inventer l’école ? Beaucoup connaissent ce refrain, mais êtes-vous sûrs de la réponse ? Retracez le chemin de l’école d’avant pour comprendre les évolutions de celle d’aujourd’hui. Une belle occasion de plonger dans le passé en découvrant, ou en se remémorant, les objets qui ont accompagné notre scolarité et celle de nos anciens.
Le Carré Blanc – Médiathèque Rue de la Croix Cordier – 51430 Tinqueux Tinqueux 51430 Marne Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://le-carreblanc.fr/ »}, {« type »: « email », « value »: « lecarreblanc@ville-tinqueux.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 26 08 35 65 »}]
Exposition – dans le cadre de la Semaine Bleue exposition école
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