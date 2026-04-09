Briare

L’école de la forêt session d’automne

Route de Pontchevron Briare Loiret

Tarif : 7 – 7 – EUR

7

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 10:00:00

fin : 2026-10-17 16:30:00

Date(s) :

2026-10-17

Le 17 octobre, Arboraison vous invite à une journée immersive de création d’un parcours sensoriel. Ateliers, collecte de matériaux et aménagement en pleine nature rythmeront cette expérience. Une occasion de créer, expérimenter et éveiller ses sens au cœur du vivant.

Le samedi 17 octobre 2026, Arboraison vous propose une journée immersive dédiée à la création d’un parcours sensoriel en pleine nature. Au cœur de la forêt, les participants sont invités à imaginer, concevoir et aménager un espace stimulant les sens, en utilisant des matériaux naturels et des éléments du terrain.

La journée alterne temps de réflexion, collecte d’idées et de matériaux, phases de création et mise en pratique. Au programme exploration du site, création de structures végétales, travail autour des textures et des formes, ainsi qu’un temps d’échange autour des pratiques liées aux plantations et au soin du vivant.

Accessible à tous, cette expérience collective permet de partager un moment créatif et pédagogique, tout en se reconnectant à la nature et à ses sensations. 7 .

Route de Pontchevron Briare 45250 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 86 41 71 61 arboraisonbriare@gmail.com

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English :

On October 17, Arboraison invites you to an immersive day of creating a sensory trail. Workshops, material collection and outdoor design will punctuate the experience. An opportunity to create, experiment and awaken your senses at the heart of the living world.

L’événement L’école de la forêt session d’automne Briare a été mis à jour le 2026-04-09 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX