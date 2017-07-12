L’école de Rameau, de l’opéra à l’église Abbatiale de Pontigny Pontigny
dimanche 12 juillet 2026 · Abbatiale de Pontigny · Pontigny
Informations pratiques
Pontigny
L’école de Rameau, de l’opéra à l’église
Abbatiale de Pontigny 1 Av. de l’Abbaye, 89230 Pontigny Pontigny Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 17:00:00
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-12
Dimanche 12 juillet à 17h
Oeuvres de Jean-Phillipe Rameau et Claude Bénigne Balbastre
Jean-Charles Ablitzer (Cathédrale de Belfort, orgue)
Entrée gratuite avec libre participation
Organisé par l’association Orgue à Pontigny .
Abbatiale de Pontigny 1 Av. de l’Abbaye, 89230 Pontigny Pontigny 89230 Yonne Bourgogne-Franche-Comté contact.orguedepontigny@gmail.com
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English : L’école de Rameau, de l’opéra à l’église
L’événement L’école de Rameau, de l’opéra à l’église Pontigny a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois
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