L’école de Rameau, de l’opéra à l’église Abbatiale de Pontigny Pontigny

Informations pratiques

Pontigny

L’école de Rameau, de l’opéra à l’église

Abbatiale de Pontigny 1 Av. de l’Abbaye, 89230 Pontigny Pontigny Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 17:00:00

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

Dimanche 12 juillet à 17h

Oeuvres de Jean-Phillipe Rameau et Claude Bénigne Balbastre

Jean-Charles Ablitzer (Cathédrale de Belfort, orgue)

Entrée gratuite avec libre participation

Organisé par l’association Orgue à Pontigny .

Abbatiale de Pontigny 1 Av. de l’Abbaye, 89230 Pontigny Pontigny 89230 Yonne Bourgogne-Franche-Comté contact.orguedepontigny@gmail.com

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English : L’école de Rameau, de l’opéra à l’église

L’événement L’école de Rameau, de l’opéra à l’église Pontigny a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois