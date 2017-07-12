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L’école de Rameau, de l’opéra à l’église Abbatiale de Pontigny Pontigny

dimanche 12 juillet 2026 · Abbatiale de Pontigny · Pontigny

Informations pratiques

Début
dimanche 12 juillet 2026
Fin
dimanche 12 juillet 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Abbatiale de Pontigny
Adresse
1 Av. de l'Abbaye, 89230 Pontigny
Ville
89230 Pontigny
Département
Yonne
Tarif

Pontigny

L’école de Rameau, de l’opéra à l’église

Abbatiale de Pontigny 1 Av. de l’Abbaye, 89230 Pontigny Pontigny Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 17:00:00
fin : 2026-07-12

Date(s) :
2026-07-12

Dimanche 12 juillet à 17h
Oeuvres de Jean-Phillipe Rameau et Claude Bénigne Balbastre
Jean-Charles Ablitzer (Cathédrale de Belfort, orgue)

Entrée gratuite avec libre participation
Organisé par l’association Orgue à Pontigny   .

Abbatiale de Pontigny 1 Av. de l’Abbaye, 89230 Pontigny Pontigny 89230 Yonne Bourgogne-Franche-Comté   contact.orguedepontigny@gmail.com

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English : L’école de Rameau, de l’opéra à l’église

L’événement L’école de Rameau, de l’opéra à l’église Pontigny a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois

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