L’école des Arts voyage Des Balkans aux Caraïbes La Manoque Tonneins

Tonneins

L’école des Arts voyage Des Balkans aux Caraïbes

La Manoque Cours de Verdun Tonneins Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 20:30:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

L’école des Arts voyage. Des Balkans aux Caraïbes

L’école des Arts voyage. Des Balkans aux Caraïbes

Pura Vida Latino Rumba Cumbia Salsa . .

La Manoque Cours de Verdun Tonneins 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 79 45 99

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English : L’école des Arts voyage Des Balkans aux Caraïbes

The School of the Arts travels. From the Balkans to the Caribbean

L’événement L’école des Arts voyage Des Balkans aux Caraïbes Tonneins a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Val de Garonne