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L’école des Arts voyage Des Balkans aux Caraïbes La Manoque Tonneins

L’école des Arts voyage Des Balkans aux Caraïbes La Manoque Tonneins

L’école des Arts voyage Des Balkans aux Caraïbes La Manoque Tonneins samedi 23 mai 2026.

Lieu : La Manoque

Adresse : Cours de Verdun

Ville : 47400 Tonneins

Département : Lot-et-Garonne

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Tonneins

L’école des Arts voyage Des Balkans aux Caraïbes

La Manoque Cours de Verdun Tonneins Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 20:30:00
fin : 2026-05-23

Date(s) :
2026-05-23

L’école des Arts voyage. Des Balkans aux Caraïbes
L’école des Arts voyage. Des Balkans aux Caraïbes
Pura Vida Latino Rumba Cumbia Salsa .   .

La Manoque Cours de Verdun Tonneins 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 79 45 99 

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English : L’école des Arts voyage Des Balkans aux Caraïbes

The School of the Arts travels. From the Balkans to the Caribbean

L’événement L’école des Arts voyage Des Balkans aux Caraïbes Tonneins a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Val de Garonne

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