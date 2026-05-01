L’école des Arts voyage Des Balkans aux Caraïbes La Manoque Tonneins
L’école des Arts voyage Des Balkans aux Caraïbes La Manoque Tonneins samedi 23 mai 2026.
Tonneins
L’école des Arts voyage Des Balkans aux Caraïbes
La Manoque Cours de Verdun Tonneins Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 20:30:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
L’école des Arts voyage. Des Balkans aux Caraïbes
L’école des Arts voyage. Des Balkans aux Caraïbes
Pura Vida Latino Rumba Cumbia Salsa . .
La Manoque Cours de Verdun Tonneins 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 79 45 99
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English : L’école des Arts voyage Des Balkans aux Caraïbes
The School of the Arts travels. From the Balkans to the Caribbean
L’événement L’école des Arts voyage Des Balkans aux Caraïbes Tonneins a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Val de Garonne
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