Informations pratiques

Sète

L’ÉCOLE DES FEMMES | MOLIÈRE ROBIN RENUCCI FRANÇOIS MOREL

Avenue Victor Hugo Sète Hérault

Tarif : 8 – 8 – 35 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-27

fin : 2026-11-27

Date(s) :

2026-11-27 2026-11-28

La pièce raconte une jeunesse que l’on façonne, que l’on enferme et plus encore les jeunes femmes. François Morel incarne un Arnolphe mémorable où son goût du verbe et du comique offre au rôle une ampleur inédite, prêtant à rire mais également à penser et à comprendre.

En savoir plus www.tmsete.com .

Avenue Victor Hugo Sète 34200 Hérault Occitanie

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L’événement L’ÉCOLE DES FEMMES | MOLIÈRE ROBIN RENUCCI FRANÇOIS MOREL Sète a été mis à jour le 2026-06-25 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau