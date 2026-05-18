L’école est finie Square Villebois-Mareuil Rennes
L’école est finie Square Villebois-Mareuil Rennes vendredi 3 juillet 2026.
L’école est finie Square Villebois-Mareuil Rennes Vendredi 3 juillet, 16h30 Ille-et-Vilaine
Lectures
Dans le cadre de l’offre estivale et Cet été à Rennes, la bibliothèque du Landry se déplace au square Villebois-Mareuil. C’est le dernier jour d’école ! Dès la sortie, venez écouter des histoires pour bien commencer l’été.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-03T16:30:00.000+02:00
Fin : 2026-07-03T17:30:00.000+02:00
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Square Villebois-Mareuil Square Villebois-Mareuil- 35000 RENNES La Pommeraie Rennes 35067 Ille-et-Vilaine
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