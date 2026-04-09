L’économie : entre faits et opinions Cité de l’économie Paris

Face à la profusion d’analyses, d’éditos et de contenus diffusés sur les réseaux sociaux, comment distinguer une information économique fiable d’une opinion ou d’un récit biaisé ? Quels réflexes critiques adopter pour comprendre les enjeux économiques sans se laisser submerger par le vacarme médiatique ? Alors qu’avec le récent rachat de Challenges, LVMH détient de facto un quasi-monopole sur la presse économique, comment préserver aujourd’hui une information rigoureusement indépendante, pluraliste et transparente ?

En présence de :

Leïla de Comarmond, journaliste et présidente de la Société des Journalistes des Échos.

Marina Quenan, journaliste et co-autrice de Stupid Economics.

Gilles Mitteau, économiste, youtubeur.

Thomas Lestavel, journaliste au Monde et à Alternatives économiques, membre de l’AJEF (Association des Journalistes Économiques et Financiers).

Modération : Anne Cantener, journaliste à RFI.

Comment distinguer une information économique fiable d’une opinion biaisée ? Cette table ronde interroge nos réflexes face au flot médiatique et questionne l’indépendance et le pluralisme de la presse économique.

Le dimanche 12 avril 2026

de 14h30 à 16h00

gratuit

Table ronde • Durée 1h30 • Auditorium

– Entrée gratuite dans la limite des places disponibles

– Réservation conseillée

Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-12T17:30:00+02:00

fin : 2026-04-12T19:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-12T14:30:00+02:00_2026-04-12T16:00:00+02:00

Cité de l’économie 1 place du Général Catroux 75017 Paris

https://www.citeco.fr/agenda/leconomie-entre-faits-et-opinions



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