L’économie : entre faits et opinions Cité de l’économie Paris
L’économie : entre faits et opinions Cité de l’économie Paris dimanche 12 avril 2026.
Face à la profusion d’analyses, d’éditos et de contenus diffusés sur les réseaux sociaux, comment distinguer une information économique fiable d’une opinion ou d’un récit biaisé ? Quels réflexes critiques adopter pour comprendre les enjeux économiques sans se laisser submerger par le vacarme médiatique ? Alors qu’avec le récent rachat de Challenges, LVMH détient de facto un quasi-monopole sur la presse économique, comment préserver aujourd’hui une information rigoureusement indépendante, pluraliste et transparente ?
En présence de :
Leïla de Comarmond, journaliste et présidente de la Société des Journalistes des Échos.
Marina Quenan, journaliste et co-autrice de Stupid Economics.
Gilles Mitteau, économiste, youtubeur.
Thomas Lestavel, journaliste au Monde et à Alternatives économiques, membre de l’AJEF (Association des Journalistes Économiques et Financiers).
Modération : Anne Cantener, journaliste à RFI.
Comment distinguer une information économique fiable d’une opinion biaisée ? Cette table ronde interroge nos réflexes face au flot médiatique et questionne l’indépendance et le pluralisme de la presse économique.
Le dimanche 12 avril 2026
de 14h30 à 16h00
gratuit
Table ronde • Durée 1h30 • Auditorium
– Entrée gratuite dans la limite des places disponibles
– Réservation conseillée
Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-12T17:30:00+02:00
fin : 2026-04-12T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-12T14:30:00+02:00_2026-04-12T16:00:00+02:00
Cité de l’économie 1 place du Général Catroux 75017 Paris
https://www.citeco.fr/agenda/leconomie-entre-faits-et-opinions
Afficher la carte du lieu Cité de l’économie et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Journées Européennes des Métiers d’Art : visite de l’église Sainte-Anne de la Butte aux Cailles église Sainte-Anne de la Butte-aux-Cailles Paris 9 avril 2026
- Rencontre avec Kev Lambert Amphithéâtre Richelieu – Sorbonne Paris 9 avril 2026
- Rencontre avec Kev Lambert Sorbonne Université Paris 9 avril 2026
- Garay, Salzard & Dorado Trio, JASS CLUB PARIS, PARIS 9 avril 2026
- Atelier traduction de l’espagnol au français Bibliothèque Germaine Tillion Paris 9 avril 2026