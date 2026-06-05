L’Écossaise – Concert symphonique – Saison ONPL Conservatoire de Nantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-10 18:00 – 19:30

Gratuit : non 10 € à 48 € 10 € à 48 €4 € tarif Carte Blanche (uniquement au guichet ou par téléphone) Billettterie à l’unité à partir du 9 juin 2026 :en ligne : https://onpl.fr/au guichet : ONPL Billetterie, Cité des Congrès, 7 rue de Valmy, Nantes – 02 51 25 29 29 – du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30 (Fermeture annuelle du lundi 3 au lundi 17 août 2026 inclus) Tout public

Concert symphonique L’altiste David Gaillard et Jueun Jeong, violon supersoliste de l’ONPL, allient leurs timbres dans la sublime Symphonie concertante de Mozart… un miracle de fusion instrumentale ! Déroulé :Wolfgang Amadeus Mozart : Ouverture de l’Enlèvement au Sérail – 6 min. Wolfgang Amadeus Mozart : Symphonie concertante pour violon et alto – 30 min.Jueun Jeong, violonDavid Gaillard, alto – entracte – Felix Mendelssohn : Symphonie n° 3 « Écossaise » – 40 min. Orchestre National des Pays de la LoireJesko Sirvend, direction Concerts dans l’auditorium Debussy du Conservatoire de Nantes :samedi 10 octobre 2026 à 18hjeudi 15 octobre 2026 à 20h

Conservatoire de Nantes Île de Nantes Nantes 44200

02 51 25 00 20 https://conservatoire.nantes.fr/home.html conservatoire@mairie-nantes.fr 02 51 25 29 29 https://onpl.fr/



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