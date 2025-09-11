L’écoute coeur Médiathèque Louise Michel Allonnes
L’écoute coeur Médiathèque Louise Michel Allonnes samedi 14 mars 2026.
L’écoute coeur
Médiathèque Louise Michel 57 Avenue Charles de Gaulle Allonnes Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14 15:00:00
fin : 2026-03-14 16:00:00
Date(s) :
2026-03-14 2026-06-06
Un moment de découverte et de partage en compagnie de David, le discothécaire
Un moment de découverte et de partage en compagnie de David, le discothécaire. Ce dernier vous propose de découvrir de nouvelles acquisitions, des coups de cœur et des disques fétiches de tous styles musicaux. .
Médiathèque Louise Michel 57 Avenue Charles de Gaulle Allonnes 72700 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 80 52 07
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A moment of discovery and sharing in the company of David, the disc librarian
L’événement L’écoute coeur Allonnes a été mis à jour le 2025-09-11 par CDT72