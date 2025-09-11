L’écoute coeur Médiathèque Louise Michel Allonnes

L’écoute coeur

14 mars 2026, 15:00-16:00

fin : 2026-03-14 16:00:00

2026-03-14 2026-06-06

Un moment de découverte et de partage en compagnie de David, le discothécaire. Ce dernier vous propose de découvrir de nouvelles acquisitions, des coups de cœur et des disques fétiches de tous styles musicaux. .

English :

A moment of discovery and sharing in the company of David, the disc librarian

