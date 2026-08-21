L’écriture décorative d’Alfred Erdmann, Médiathèque André Malraux, Strasbourg
vendredi 2 octobre 2026 · Médiathèque André Malraux · Strasbourg
Informations pratiques
L’écriture décorative d’Alfred Erdmann 2 et 3 octobre Médiathèque André Malraux Bas-Rhin
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T13:00:00+02:00 – 2026-10-02T19:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T09:30:00+02:00 – 2026-10-03T19:00:00+02:00
Du samedi 19 septembre au samedi 31 octobre
Salle du Patrimoine – Horaires d’ouverture de l’exposition : ma – ve 13h à 19h / sa 9h30 à 19h
Tout public. Entrée libre
Professeur d’arts graphiques à l’École des arts décoratifs de Strasbourg, Alfred Erdmann (1872-1966) a été pionnier dans le renouveau des arts graphiques et de la typographie dans le contexte alsacien au début du XXe siècle. La Médiathèque André Malraux, le festival FORMAT(S) et l’ANRT s’associent pour présenter ses archives et le travail de recherche typographique de Juliette Ogier.
En partenariat avec le festival Format(s) et l’Atelier National de Recherche Typographique (ANRT)
Médiathèque André Malraux 1 Presqu’île André Malraux, 67100 Strasbourg, France Strasbourg 67100 Neudorf Bas-Rhin Grand Est 0388451010 http://www.mediatheques.strasbourg.eu
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© Juliette Ogier
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