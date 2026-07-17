Lectorales, Médiathèque L’apostrophe, Chartres

Informations pratiques

Lectorales Samedi 3 octobre, 15h30 Médiathèque L’apostrophe Eure-et-Loir

Dans la limite des places disponibles à l’auditorium

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T15:30:00+02:00 – 2026-10-03T16:45:00+02:00

Fin : 2026-10-03T15:30:00+02:00 – 2026-10-03T16:45:00+02:00

Lectorales, avec Antoine Marneur et Bruno de Saint-Riquier

Laissez-vous emporter par une lecture théâtralisée où les textes prennent vie grâce au talent d’Antoine Marneur et Bruno de Saint-Riquier. Entre littérature, humour, émotion et réflexion, ce spectacle met les mots en scène avec une interprétation vivante et sensible, offrant une expérience immersive accessible à tous les publics.

Médiathèque L’apostrophe 1 Bd Maurice Viollette 28000 Chartres Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 0237234210 https://mediatheque.chartres.fr https://www.facebook.com/bibliotheques.chartres?locale=fr_FR [{« type »: « link », « value »: « https://mediatheque.chartres.fr/ »}] Le bâtiment est situé en centre ville de Chartres.

Biblis en folie 2026

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