Lecture à la torche, Médiathèque le Fil, Lezennes

Informations pratiques

Lecture à la torche Vendredi 2 octobre, 16h00, 17h00, 18h00 Médiathèque le Fil Nord

De 4 à 99 ans. Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T16:00:00+02:00 – 2026-10-02T16:30:00+02:00

Fin : 2026-10-02T18:00:00+02:00 – 2026-10-02T18:30:00+02:00

Venez écouter des histoires et des contes autour de la Méditerranée dans une ambiance douce et tamisée. Les histoires prendront vie à la lumière des lampes torches.

Les sessions sont en entrée libre :

16h(30 min)

17h(30min)

18h(30min)

À partir de 4 ans.

Médiathèque le Fil 48 rue Faidherbe 59260 Lille Lezennes 59260 Les Quatre Cantons Nord Hauts-de-France 03.20.56.93.38 https://bm-lille.fr/bml/hellemmes-le-fil.aspx?_lg=fr-FR

Venez écouter des histoires et des contes autour de la Méditerranée dans une ambiance douce et tamisée. Les histoires prendront vie à la lumière des lampes torches.

©Médiathèque le Fil