Lecture à la torche, Médiathèque le Fil, Lezennes
vendredi 2 octobre 2026 · Médiathèque le Fil · Lezennes
Informations pratiques
Lecture à la torche Vendredi 2 octobre, 16h00, 17h00, 18h00 Médiathèque le Fil Nord
De 4 à 99 ans. Gratuit. Entrée libre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T16:00:00+02:00 – 2026-10-02T16:30:00+02:00
Fin : 2026-10-02T18:00:00+02:00 – 2026-10-02T18:30:00+02:00
Venez écouter des histoires et des contes autour de la Méditerranée dans une ambiance douce et tamisée. Les histoires prendront vie à la lumière des lampes torches.
Les sessions sont en entrée libre :
16h(30 min)
17h(30min)
18h(30min)
À partir de 4 ans.
Médiathèque le Fil 48 rue Faidherbe 59260 Lille Lezennes 59260 Les Quatre Cantons Nord Hauts-de-France 03.20.56.93.38 https://bm-lille.fr/bml/hellemmes-le-fil.aspx?_lg=fr-FR
Venez écouter des histoires et des contes autour de la Méditerranée dans une ambiance douce et tamisée. Les histoires prendront vie à la lumière des lampes torches.
©Médiathèque le Fil
À voir aussi à Lezennes (Nord)
- Benne des déchets verts, Centre Technique Municipal, Lezennes 12 septembre 2026
- Mini malle à histoire, Médiathèque, Lezennes 12 septembre 2026
- Forum des Associations, Complexe sportif, Lezennes 12 septembre 2026
- Opération achat groupé de panneaux solaires à Lezennes, salle Grémaux, Lezennes 17 septembre 2026
- Consultation infantile de la PMI, Crèche Les Lutins d’Isidore, Lezennes 25 septembre 2026