AGENDA · Martel
Lecture à voix haute, Médiathèque de Martel, Martel
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque de Martel · Martel
Informations pratiques
Lecture à voix haute Samedi 3 octobre, 17h00 Médiathèque de Martel Lot
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T17:00:00+02:00 – 2026-10-03T19:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T17:00:00+02:00 – 2026-10-03T19:00:00+02:00
L’artiste Pascale Demolin vous propose une lecture à voix haute d’un extrait du livre « Fleur des vignes », de Christiane Dardé. Un pôt sera offert à la fin de la lecture
Médiathèque de Martel Impasse des Cordeliers, 46600 Martel, France Martel 46600 Lot Occitanie 0565271904 http://www.bibli-martel.jimdo.com
Biblis en folie 2026
©Médiathèque de Martel
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