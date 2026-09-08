Lecture à voix haute, Médiathèque de Martel, Martel

Informations pratiques

Lecture à voix haute Samedi 3 octobre, 17h00 Médiathèque de Martel Lot

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T17:00:00+02:00 – 2026-10-03T19:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T17:00:00+02:00 – 2026-10-03T19:00:00+02:00

L’artiste Pascale Demolin vous propose une lecture à voix haute d’un extrait du livre « Fleur des vignes », de Christiane Dardé. Un pôt sera offert à la fin de la lecture

Médiathèque de Martel Impasse des Cordeliers, 46600 Martel, France Martel 46600 Lot Occitanie 0565271904 http://www.bibli-martel.jimdo.com

Biblis en folie 2026

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