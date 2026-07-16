Lecture / Atelier « Une nuit au jardin », Médiathèque Ludothèque Intercommunale, Delme

Informations pratiques

Lecture / Atelier « Une nuit au jardin » Vendredi 2 octobre, 16h30 Médiathèque Ludothèque Intercommunale Moselle

atelier limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T16:30:00+02:00 – 2026-10-02T17:30:00+02:00

Fin : 2026-10-02T16:30:00+02:00 – 2026-10-02T17:30:00+02:00

Plongez dans les hautes herbes et découvrez les petites bêtes, trésors du jardin. Au programme : lecture d’un album d’Anne Crausaz, puis un bricolage riche en couleurs !

Médiathèque Ludothèque Intercommunale 7 impasse Saint Germain 57590 Delme Delme 57590 Moselle Grand Est 0387013991 https://www.mediathequededelme.fr/ [{« type »: « email », « value »: « mediathequededelme@orange.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0387013991 »}]

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©Anne Crausaz