Lecture / Atelier « Une nuit au jardin », Médiathèque Ludothèque Intercommunale, Delme
vendredi 2 octobre 2026 · Médiathèque Ludothèque Intercommunale · Delme
Informations pratiques
Lecture / Atelier « Une nuit au jardin » Vendredi 2 octobre, 16h30 Médiathèque Ludothèque Intercommunale Moselle
atelier limité à 20 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T16:30:00+02:00 – 2026-10-02T17:30:00+02:00
Fin : 2026-10-02T16:30:00+02:00 – 2026-10-02T17:30:00+02:00
Plongez dans les hautes herbes et découvrez les petites bêtes, trésors du jardin. Au programme : lecture d’un album d’Anne Crausaz, puis un bricolage riche en couleurs !
Médiathèque Ludothèque Intercommunale 7 impasse Saint Germain 57590 Delme Delme 57590 Moselle Grand Est 0387013991 https://www.mediathequededelme.fr/ [{« type »: « email », « value »: « mediathequededelme@orange.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0387013991 »}]
Biblis en folie 2026
©Anne Crausaz
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