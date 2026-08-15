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Lecture aux Minots Médiathèque Albert Camus Marmande

mercredi 18 novembre 2026 · Médiathèque Albert Camus · Marmande

Lecture aux Minots Médiathèque Albert Camus Marmande

Informations pratiques

Début
mercredi 18 novembre 2026
Fin
mercredi 18 novembre 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Médiathèque Albert Camus
Adresse
23 rue de la République
Ville
47200 Marmande
Département
Lot-et-Garonne
Tarif

Marmande

Lecture aux Minots

Médiathèque Albert Camus 23 rue de la République Marmande Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-18 10:30:00
fin : 2026-11-18 11:30:00

Date(s) :
2026-11-18

Cathy Bohl fait la lecture aux minots.
La Médiathèque A. Camus vous propose des Lectures pour Tout Petits pour les enfants de 0 à 3 ans
Cathy Bohl fait la lecture aux minots.
La Médiathèque A. Camus vous propose des Lectures pour Tout Petits pour les enfants de 0 à 3 ans
La lecture, c’est leur offrir un adulte disponible. Partager des regards avec eux, échanger des émotions, être présents mentalement, c’est important pour les enfants. C’est cela qui peut leur apporter le plaisir de la lecture.
Avec les repères spatio-temporels, l’enfant apprendra à construire sa pensée, ordonner ses idées et à développer sa projection dans le passé et le futur !
– Renseignements auprès de la section jeunesse de la médiathèque
– Réservation obligatoire.   .

Médiathèque Albert Camus 23 rue de la République Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 20 94 95 

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English : Lecture aux Minots

Cathy Bohl reads to the little ones.
The A. Camus Media Center offers Storytime for the Very Young for children ages 0–3

L’événement Lecture aux Minots Marmande a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Val de Garonne

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