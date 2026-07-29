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Lecture Bébé bouquine Médiathèque Intercommunale Montélimar

samedi 12 septembre 2026 · Médiathèque Intercommunale · Montélimar

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Lieu
Médiathèque Intercommunale
Adresse
16 Avenue du Général de Gaulle
Ville
26200 Montélimar
Département
Drôme
Tarif

Montélimar

Lecture Bébé bouquine

Médiathèque Intercommunale 16 Avenue du Général de Gaulle Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-09-12

Date(s) :
2026-09-12

Des histoires et des comptines pour les tout-petits.
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Médiathèque Intercommunale 16 Avenue du Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62  mediatheque@montelimar-agglo.fr

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English :

Stories and nursery rhymes for toddlers.

L’événement Lecture Bébé bouquine Montélimar a été mis à jour le 2026-07-21 par Montélimar Tourisme Agglomération

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