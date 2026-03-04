Lecture chorale « Au fil de la liberté » — Printemps des Poètes, Médiathèque de Bailleul, Bailleul

Lecture chorale « Au fil de la liberté » — Printemps des Poètes Mercredi 25 mars, 15h30 Médiathèque de Bailleul Nord

réservations possibles

Début : 2026-03-25T15:30:00+01:00 – 2026-03-25T17:30:00+01:00

À travers leurs voix et leur interprétation, les textes se déploieront comme un voyage, faisant résonner les multiples nuances de la liberté : du souffle intime aux éclats partagés, du murmure au cri, de l’élan personnel à l’élan collectif. Un moment vivant et sensible, où chaque voix contribue à tisser un dialogue entre les mots et l’émotion.

Médiathèque de Bailleul 22 bis rue d’ypres 59270 Bailleul Bailleul 59270 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 28 50 06 13 »}]

Les élèves de l’école d’art dramatique de Bailleul, guidés par Ada Mondès, vous invitent à une lecture chorale autour du thème de la liberté.