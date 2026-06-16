Lecture correspondance de Monet par Jacques Bonnaffé Musée des impressionnismes Giverny
Lecture correspondance de Monet par Jacques Bonnaffé Musée des impressionnismes Giverny jeudi 25 juin 2026.
Giverny
Lecture correspondance de Monet par Jacques Bonnaffé
Musée des impressionnismes 99 rue Claude Monet Giverny Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 18:00:00
fin : 2026-06-25 19:15:00
Date(s) :
2026-06-25
Lecture correspondance de Monet par Jacques Bonnaffé
Le comédien Jacques Bonnaffé donnera vie à Claude Monet au cours d’une lecture d’1h de lettres et archives du peintre givernois. À travers ces mots, c’est un Monet vivant, humain et souvent surprenant qui se dessine. .
Musée des impressionnismes 99 rue Claude Monet Giverny 27620 Eure Normandie +33 2 32 51 94 65
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L’événement Lecture correspondance de Monet par Jacques Bonnaffé Giverny a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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