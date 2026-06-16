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Lecture correspondance de Monet par Jacques Bonnaffé Musée des impressionnismes Giverny

Lecture correspondance de Monet par Jacques Bonnaffé Musée des impressionnismes Giverny jeudi 25 juin 2026.

Lieu : Musée des impressionnismes

Adresse : 99 rue Claude Monet

Ville : 27620 Giverny

Département : Eure

Début : jeudi 25 juin 2026

Fin : jeudi 25 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Giverny

Lecture correspondance de Monet par Jacques Bonnaffé

Musée des impressionnismes 99 rue Claude Monet Giverny Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 18:00:00
fin : 2026-06-25 19:15:00

Date(s) :
2026-06-25

Lecture correspondance de Monet par Jacques Bonnaffé

Le comédien Jacques Bonnaffé donnera vie à Claude Monet au cours d’une lecture d’1h de lettres et archives du peintre givernois. À travers ces mots, c’est un Monet vivant, humain et souvent surprenant qui se dessine.   .

Musée des impressionnismes 99 rue Claude Monet Giverny 27620 Eure Normandie +33 2 32 51 94 65 

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English : Lecture correspondance de Monet par Jacques Bonnaffé

L’événement Lecture correspondance de Monet par Jacques Bonnaffé Giverny a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération

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