Lecture de conte « Une goutte d’eau », Médiathèque René Char CEC Avenue Radolzell 13800 Istres, Istres
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque René Char CEC Avenue Radolzell 13800 Istres · Istres
Informations pratiques
Lecture de conte « Une goutte d’eau » Samedi 19 septembre, 15h00 Médiathèque René Char CEC Avenue Radolzell 13800 Istres Bouches-du-Rhône
A partir de 9 ans. Places limitées.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Clément Goguillot invite le public à une promenade sensible au fil de l’eau, mêlant contes et extraits d’ouvrages. Embarquez avec lui pour un voyage sur et dans l’eau …
Médiathèque René Char CEC Avenue Radolzell 13800 Istres Avenue Radolfzell 13800 Istres Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 (0)4 42 11 24 48 https://mediatheques.ampmetropole.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 04 42 11 24 88 »}]
Clément Goguillot invite le public à une promenade sensible au fil de l’eau, mêlant contes et extraits d’ouvrages. Embarquez avec lui pour un voyage sur et dans l’eau …
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