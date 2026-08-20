UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Istres

Lecture de conte « Une goutte d’eau », Médiathèque René Char CEC Avenue Radolzell 13800 Istres, Istres

samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque René Char CEC Avenue Radolzell 13800 Istres · Istres

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Médiathèque René Char CEC Avenue Radolzell 13800 Istres
Adresse
Avenue Radolfzell 13800 Istres
Ville
13800 Istres
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif
A partir de 9 ans. Places limitées.

Lecture de conte « Une goutte d’eau » Samedi 19 septembre, 15h00 Médiathèque René Char CEC Avenue Radolzell 13800 Istres Bouches-du-Rhône

A partir de 9 ans. Places limitées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Clément Goguillot invite le public à une promenade sensible au fil de l’eau, mêlant contes et extraits d’ouvrages. Embarquez avec lui pour un voyage sur et dans l’eau …

Médiathèque René Char CEC Avenue Radolzell 13800 Istres Avenue Radolfzell 13800 Istres Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 (0)4 42 11 24 48 https://mediatheques.ampmetropole.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 04 42 11 24 88 »}]
Clément Goguillot invite le public à une promenade sensible au fil de l’eau, mêlant contes et extraits d’ouvrages. Embarquez avec lui pour un voyage sur et dans l’eau …

À voir aussi à Istres (Bouches-du-Rhône)