Azay-le-Rideau

Lecture de contes

22 Rue Balzac Azay-le-Rideau Indre-et-Loire

Tarif : 16 – 16 – EUR

16

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29 14:30:00

fin : 2026-04-29

Date(s) :

2026-04-29

Installée dans l’une des salles du château d’Azay-le-Rideau, Hélène, libraire à Azay-le-Rideau, invite petits et grands à un moment de lecture et d’évasion à partager en famille. Les animaux sont à l’honneur, avec des créatures fantastiques, des bêtes étonnantes et des compagnons à plumes ou à poil

Installée dans l’une des salles du château d’Azay-le-Rideau, Hélène, libraire à Azay-le-Rideau, invite petits et grands à un moment de lecture et d’évasion à partager en famille. Les animaux sont à l’honneur, avec des créatures fantastiques, des bêtes étonnantes et des compagnons à plumes ou à poil 16 .

22 Rue Balzac Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

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English :

Set up in one of the rooms of the Château d’Azay-le-Rideau, Hélène, a bookseller based in Azay-le-Rideau, invites young and old to share a moment of reading and escapism with the whole family. The focus is on animals, with fantastic creatures, astonishing beasts and feathered or furry companions

L’événement Lecture de contes Azay-le-Rideau a été mis à jour le 2026-04-22 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme