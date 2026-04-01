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Lecture de contes Azay-le-Rideau

Lecture de contes Azay-le-Rideau

Lecture de contes Azay-le-Rideau mercredi 29 avril 2026.

Adresse : 22 Rue Balzac

Ville : 37190 Azay-le-Rideau

Département : Indre-et-Loire

Début : mercredi 29 avril 2026

Fin : mercredi 29 avril 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : 16 16 16 Tarif de base plein tarif

Azay-le-Rideau

Lecture de contes

22 Rue Balzac Azay-le-Rideau Indre-et-Loire

Tarif : 16 – 16 – EUR
16
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29 14:30:00
fin : 2026-04-29

Date(s) :
2026-04-29

Installée dans l’une des salles du château d’Azay-le-Rideau, Hélène, libraire à Azay-le-Rideau, invite petits et grands à un moment de lecture et d’évasion à partager en famille. Les animaux sont à l’honneur, avec des créatures fantastiques, des bêtes étonnantes et des compagnons à plumes ou à poil
Installée dans l’une des salles du château d’Azay-le-Rideau, Hélène, libraire à Azay-le-Rideau, invite petits et grands à un moment de lecture et d’évasion à partager en famille. Les animaux sont à l’honneur, avec des créatures fantastiques, des bêtes étonnantes et des compagnons à plumes ou à poil 16  .

22 Rue Balzac Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire  

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English :

Set up in one of the rooms of the Château d’Azay-le-Rideau, Hélène, a bookseller based in Azay-le-Rideau, invites young and old to share a moment of reading and escapism with the whole family. The focus is on animals, with fantastic creatures, astonishing beasts and feathered or furry companions

L’événement Lecture de contes Azay-le-Rideau a été mis à jour le 2026-04-22 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme

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