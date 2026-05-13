Lecture de contes sur le toit-terrasse au Musée du quai Branly – Jacques Chirac, Musée du Quai Branly – Jacques Chirac, Paris

Lecture de contes sur le toit-terrasse au Musée du quai Branly – Jacques Chirac Samedi 23 mai, 21h30 Musée du Quai Branly – Jacques Chirac Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T21:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T21:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:30:00+02:00

Contes sur le toit-terrasse

De 21h30 à 23h30, installez-vous sur le toit terrasse du musée et laissez-vous porter par les voix de nos conteurs qui vous entraînent à travers des récits peuplés d’animaux, de forêts et de paysages des quatre coins du monde.

Musée du Quai Branly – Jacques Chirac 37 quai Branly, 75007 Paris, France Paris 75007 Quartier du Gros-Caillou Paris Île-de-France 33156617172 https://www.quaibranly.fr https://www.facebook.com/museeduquaibranlyjacqueschirac;https://twitter.com/quaibranly;https://www.youtube.com/user/quaibranly C’est en 2006, sous l’impulsion de Jacques Chirac que le musée du quai Branly – Jacques Chirac ouvre ses portes. Fruit de sa rencontre avec le collectionneur Jacques Kerchache, il est l’aboutissement d’un rêve plus ancien, porté par nombre d’écrivains, de critiques et d’anthropologues du XXe siècle : rendre aux arts et civilisations non-occidentaux leur juste place au sein des musées nationaux. Pour servir cette ambition, l’architecte Jean Nouvel a signé un édifice audacieux, pensé comme un écrin pour conserver un héritage de près de 300 000 œuvres. Entrées : – Debilly – 37, quai Branly – face à la passerelle Debilly. – Université – 218, rue de l’Université. – Bassins – 206, rue de l’Université. Accès réservé aux personnes en situation de handicap moteur – 222, rue de l’Université. Stations de Métro : Ligne 9 : Alma-Marceau ou Iéna. Ligne 8 : Ecole Militaire. Ligne 6 : Bir Hakeim. Stations de RER – ligne C. RER C : Pont de l’Alma ou Champ de Mars Tour Eiffel. Bus : Ligne 42 : arrêts Tour Eiffel ou Bosquet-Rapp. Lignes 63, 80.

Lecture de contes sur le toit-terrasse

©musée du quai Branly – Jacques Chirac, photo Eric Sander