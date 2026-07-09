Lecture de façades, Gardanne, Gardanne
samedi 3 octobre 2026 · Gardanne
Informations pratiques
Lecture de façades Samedi 3 octobre, 10h00 Gardanne Bouches-du-Rhône
Limité à 25 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00
Une déambulation commentée dans le centre ancien avec l’architecte conseil du CAUE13 à Gardanne. Pour «apprendre à lire» les façades de notre paysage urbain, leurs qualités, ce qui les compose (matériaux, couleurs), leurs détails, leur évolution, les méthodes de restauration, leur caractère propre à notre région et à la commune.
Gardanne 13120 Gardanne Gardanne 13120 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.caue13.fr/jna-2026-le-programme-du-caue13 »}]
Une déambulation commentée dans le centre ancien avec l’architecte conseil du CAUE13 à Gardanne. Pour «apprendre à lire» les façades de notre paysage urbain, leurs qualités, ce qui les compose leurs…
©CAUE13
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