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AGENDA · Gardanne

Lecture de façades, Gardanne, Gardanne

samedi 3 octobre 2026 · Gardanne

Lecture de façades, Gardanne, Gardanne

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
Gardanne
Adresse
13120 Gardanne
Ville
13120 Gardanne
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif
Limité à 25 personnes

Lecture de façades Samedi 3 octobre, 10h00 Gardanne Bouches-du-Rhône

Limité à 25 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Une déambulation commentée dans le centre ancien avec l’architecte conseil du CAUE13 à Gardanne. Pour «apprendre à lire» les façades de notre paysage urbain, leurs qualités, ce qui les compose (matériaux, couleurs), leurs détails, leur évolution, les méthodes de restauration, leur caractère propre à notre région et à la commune.

Gardanne 13120 Gardanne Gardanne 13120 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.caue13.fr/jna-2026-le-programme-du-caue13 »}]
Une déambulation commentée dans le centre ancien avec l’architecte conseil du CAUE13 à Gardanne. Pour «apprendre à lire» les façades de notre paysage urbain, leurs qualités, ce qui les compose leurs…

©CAUE13

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