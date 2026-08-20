Lecture de façades, Istres, Istres
samedi 31 octobre 2026 · Istres
Informations pratiques
Lecture de façades Samedi 31 octobre, 10h00 Istres Bouches-du-Rhône
Limité à 25 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-31T10:00:00+01:00 – 2026-10-31T12:00:00+01:00
Fin : 2026-10-31T10:00:00+01:00 – 2026-10-31T12:00:00+01:00
Une déambulation commentée dans le centre ancien avec l’architecte conseil du CAUE13 à Istres. Pour «apprendre à lire» les façades de notre paysage urbain, leurs qualités, ce qui les compose (matériaux, couleurs), leurs détails, leur évolution, les méthodes de restauration, leur caractère propre à notre région et à la commune.
Istres 13800 Istres Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.caue13.fr/jna-2026-le-programme-du-caue13 »}]
Une déambulation commentée dans le centre ancien avec l’architecte conseil du CAUE13 à Istres. Pour «apprendre à lire» les façades de notre paysage urbain, leurs qualités, ce qui les compose leurs de…
©CAUE13
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