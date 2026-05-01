Illiers-Combray

Lecture de la correspondance de Marcel Proust à Anna de Noailles

Place Lemoine Illiers-Combray Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 19:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Lecture de la correspondance de Marcel Proust à Anna de Noailles

A l’occasion de la Nuit européenne des musées , le samedi 23 mai 2026, Ivan Morane lira, à la Maison de Tante Léonie Musée Marcel Proust, des extraits de la correspondance de Marcel Proust avec Anna de Noailles (dont on fête cette année le 150e anniversaire de la naissance).

Vous retrouverez également une diffusion audio du Portrait de Marcel Proust , texte d’Anna de Noailles lu par Marie-Christine Barrault, et de la lecture par Jacqueline Morane, en 1969, du poème Jeunesse , d’Anna de Noailles. .

Place Lemoine Illiers-Combray 28120 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

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English :

Reading of Marcel Proust’s correspondence with Anna de Noailles

L’événement Lecture de la correspondance de Marcel Proust à Anna de Noailles Illiers-Combray a été mis à jour le 2026-05-08 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE