Illiers-Combray

Performance de danse Au bord du Loir de Clara Chastagnac

49 Rue Saint-Hilaire Illiers-Combray Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 17:30:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Performance de danse Au bord du Loir de Clara Chastagnac

Danseuse professionnelle, formée en danse classique et contemporaine, Clara Chastagnac apprécie particulièrement les projets qui favorisent l’improvisation et l’échange direct avec le public. A l’aise dans des dispositifs immersifs et sensibles, mêlant geste, espace et rencontre, Clara Chastagnac propose une déambulation qui démarre au niveau du pont Saint-Hilaire, en lien avec l’enseigne, aujourd’hui disparue, et l’eau, puis rentre à la Maison Pont par le porche où elle marque un temps d’arrêt avec le public, et traverse le jardin en dialoguant avec les oeuvres de l’exposition collective pour disparaître au bord du Loir.

Cette performance sera suivie d’un dîner sous le tilleul (16€ sans boisson réservation obligatoire) , d’un dj set hybride de Yoga Death puis d’un bal open-platine .

49 Rue Saint-Hilaire Illiers-Combray 28120 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

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English :

Dance performance: Au bord du Loir by Clara Chastagnac

L’événement Performance de danse Au bord du Loir de Clara Chastagnac Illiers-Combray a été mis à jour le 2026-05-08 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE