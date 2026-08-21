Informations pratiques

Lecture de « Minuit à Minuit » par Sara Mychkine, précédé d’une visite de « Maternités » Dimanche 15 novembre, 15h00 Le Chronographe Loire-Atlantique

Entrée + visite guidée : Entre 2€ et 6€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-15T15:00:00+01:00 – 2026-11-15T17:00:00+01:00

Fin : 2026-11-15T15:00:00+01:00 – 2026-11-15T17:00:00+01:00

Dans le cadre de sa résidence à Nantes, à l’invitation de la Maison de la Poésie de Nantes, du 1er novembre au 15 décembre 2026, l’autrice Sara Mychkine intervient au Chronographe dans le cadre de l’exposition Maternités, archéologie de la figure maternelle pour une lecture d’extraits de Minuit à Minuit. (Le Bruit du Monde, 2023). Ce roman en vers libres est la lettre bouleversante d’une mère droguée au crack à sa fille, dont la garde lui a été retirée. Dans une déclaration d’amour inconditionnel, elle pousse un cri de rage contre une société violente et hypocrite.

Cette lecture est précédée d’une visite focus (30′) de l’expositionMaternités, archéologie de la figure maternelle à 15h.La lecture débutera à 16h.

En partenariat avec la Maison de la Poésie de Nantes.

Le Chronographe 21 Rue Saint Lupien, Rezé Rezé 44400 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0252108320 »}, {« type »: « email », « value »: « lechronographe@nantesmetropole.fr »}]

À l’invitation de la Maison de la Poésie de Nantes, l’auteure Sara Mychkine intervient au Chronographe dans le cadre de l’exposition Maternités pour une lecture d’extraits de Minuit à Minuit.

Exposition Maternités, archéologie de la figure maternelle @Tim Fox – Nantes Métropole