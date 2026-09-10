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Lecture de nouvelles, Médiathèque de Brive, Objat

samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque de Brive · Objat

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Médiathèque de Brive
Adresse
Place Charles de Gaulle, 19130 Brive-la-Gaillarde
Ville
19130 Objat
Département
Corrèze
Tarif
Gratuit. Sans réservation.

Lecture de nouvelles Samedi 19 septembre, 10h00 Médiathèque de Brive Corrèze

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Lecture de nouvelles avec Robert et Michèle Birou, du Théâtre du Cri, proposée par l’association Nouvelles d’Ici et d’Ailleurs.

Médiathèque de Brive Place Charles de Gaulle, 19130 Brive-la-Gaillarde Objat 19130 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 05-55-18-17-50
Lecture de nouvelles avec Robert et Michèle Birou (Théâtre du cri. Association Nouvelle d’Ici et d’Ailleurs.

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