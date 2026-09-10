Lecture de nouvelles, Médiathèque de Brive, Objat

Informations pratiques

Lecture de nouvelles Samedi 19 septembre, 10h00 Médiathèque de Brive Corrèze

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Lecture de nouvelles avec Robert et Michèle Birou, du Théâtre du Cri, proposée par l’association Nouvelles d’Ici et d’Ailleurs.

Médiathèque de Brive Place Charles de Gaulle, 19130 Brive-la-Gaillarde Objat 19130 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 05-55-18-17-50

Lecture de nouvelles avec Robert et Michèle Birou (Théâtre du cri. Association Nouvelle d’Ici et d’Ailleurs.