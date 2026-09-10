AGENDA · Objat
Lecture de nouvelles, Médiathèque de Brive, Objat
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque de Brive · Objat
Informations pratiques
Lecture de nouvelles Samedi 19 septembre, 10h00 Médiathèque de Brive Corrèze
Gratuit. Sans réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Lecture de nouvelles avec Robert et Michèle Birou, du Théâtre du Cri, proposée par l’association Nouvelles d’Ici et d’Ailleurs.
Médiathèque de Brive Place Charles de Gaulle, 19130 Brive-la-Gaillarde Objat 19130 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 05-55-18-17-50
Lecture de nouvelles avec Robert et Michèle Birou (Théâtre du cri. Association Nouvelle d’Ici et d’Ailleurs.
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