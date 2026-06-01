Lecture de paysage depuis le clocher de la basilique Saint-Eutrope, Basilique Saint-Eutrope, Saintes

Lecture de paysage depuis le clocher de la basilique Saint-Eutrope Dimanche 7 juin, 14h30 Basilique Saint-Eutrope Charente-Maritime

Jauge limitée à 18 personnes : départ toutes les 30 min.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T14:30:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:30:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Venez gravir les 201 marches du clocher Saint-Eutrope et plongez dans le paysage de ce quartier emblématique de Saintes.

Jauge limitée à 18 personnes : départ toutes les 30 min.

Réservation obligatoire au : 05 46 92 34 26

Basilique Saint-Eutrope 56 Rue Saint Eutrope, 17100 Saintes, France Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine https://www.ville-saintes.fr/decouvrir-sortir/les-incontournables/edifices-religieux [{« type »: « phone », « value »: « 05 46 92 34 26 »}] L’église a été construite à partir de 1081 sous l’impulsion de l’abbaye bourguignonne de Cluny pour abriter les reliques de l’évangélisateur de la Saintonge, Saint-Eutrope. Consacrée par le pape Urbain II en 1096, elle devient une étape incontournable du chemin de Compostelle. A moitié démolie en 1803, l’église conserve une crypte de la fin du XIe siècle, véritable église basse à déambulatoire et chapelles rayonnantes, au-dessus de laquelle se développent, suivant le même plan, le chevet et le transept.

La crypte de l’église est l’une des plus belles de France. C’est aussi le monument religieux le plus ancien de la Saintonge.

Venez gravir les 201 marches du clocher Saint-Eutrope et plongez dans le paysage de ce quartier emblématique de Saintes.

©Ville de Saintes