Lecture de paysage & dessin au Jardin de la Garenne Château de la Garenne- Étel

Informations pratiques

Étel

Lecture de paysage & dessin au Jardin de la Garenne

Château de la Garenne- 8 Rue Colbert Étel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 14:30:00

fin : 2026-07-17 16:00:00

Date(s) :

2026-07-17

Prenez le temps d’observer, comprendre et dessiner le paysage qui vous entoure ✏️

Participez à un atelier de lecture de paysage et dessin animé par Lou-Anne Bénéat, paysagiste au Syndicat mixte Dunes Sauvages.

Au cœur du Jardin de la Garenne, laissez-vous guider dans une découverte sensible du lieu apprendre à regarder autrement, décrypter les formes du paysage et les traduire par le dessin.

Une proposition culturelle en écho au travail de Clara Lamerre, artiste en résidence au Château de la Garenne.

Infos pratiques

⏳ Durée 1h30

Tout public à partir de 6 ans

⚠️ Sur inscription au 06 31 71 83 05 places limitées

contact@fonds-mg.fr

06 31 71 83 05

www.fonds-mg.fr/chateau-de-la-garenne

Un moment d’observation, de création et de partage dans un cadre naturel exceptionnel .

Château de la Garenne- 8 Rue Colbert Étel 56410 Morbihan Bretagne +33 6 31 71 83 05

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English :

L’événement Lecture de paysage & dessin au Jardin de la Garenne Étel a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon