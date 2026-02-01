Lecture de paysage et visite du Fort Griffon à Besançon, CAUE du Doubs, Besançon

Informations pratiques

Lecture de paysage et visite du Fort Griffon à Besançon Samedi 19 septembre, 17h00 CAUE du Doubs Doubs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2026, prenez de la hauteur et découvrez le Fort Griffon autrement !

Nous vous proposons une lecture de paysage suivie d’une visite du fort, pour explorer l’histoire et l’évolution de Besançon à travers ses reliefs, son urbanisme et ses paysages remarquables.

Depuis le Fort Griffon, apprenez à observer la ville, comprendre son implantation, lire les traces de son développement et portez un nouveau regard sur son patrimoine naturel et architectural. Cette approche sensible et pédagogique du paysage s’inscrit dans l’esprit des actions menées par le CAUE du Doubs et la Maison de l’habitat du Doubs autour de l’architecture, de l’urbanisme et du paysage.

Une invitation à voir Besançon autrement, entre nature, histoire et architecture.

CAUE du Doubs 1 chemin de ronde du fort Griffon, 25000 BESANCON Besançon 25000 Rue Battant Doubs Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « https://www.maisonhabitatdoubs.fr/journees-europeennes-du-patrimoine-2026-lecture-de-paysage-visite-du-fort-griffon-a-besancon/ »}]

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2026, prenez de la hauteur et découvrez le Fort Griffon autrement !

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