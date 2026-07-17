Lecture dessinée musicale, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux

Informations pratiques

Lecture dessinée musicale Samedi 24 octobre, 16h00 Bibliothèque Mériadeck Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-24T16:00:00+02:00 – 2026-10-24T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-24T16:00:00+02:00 – 2026-10-24T18:00:00+02:00

Avec leur podcast Epiphania, l’auteur Aurélia Coulaty et le musicien Sol Hess rendent hommage à trois personnalités littéraires et voyageuses nées en Aquitaine au XIX° siècle : Élisée Reclus, Pierre Loti et Marcelle Tinayre.

Portant sur le monde un regard curieux et divers, sensible, engagé, ils ont immortalisé la nature dans toute sa splendeur, ses ciels et levers de lune, reliant l’empreinte du pays natal aux lointains ailleurs.

À l’occasion de la mise en écoute de cette création sonore à la bibliothèque Meriadeck, les réalisateurs monteront sur scène en compagnie de l’illustratrice Laureline Mattiussi pour une lecture musicale et dessinée mettant en lumière l’oeuvre méconnue aujourd’hui de Marcelle Tinayre.

Suivie d’une table ronde avec Aurélia Coulaty et Alain Quella-Villéger.

Scène Epiphania – Marcelle Tinayre

Illustration live : Laureline Mattiussi

Écriture, narration : Aurélia Coulaty

Création sonore et musicale : Sol Hess

Partenariat : LANGAGE-TOI, ALCA

Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« link »: « https://podcast.ausha.co/des-plumes-dans-le-casque/epiphania-marcelle-tinayre »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

Epiphania – Marcelle Tinayre

© Laureline Mattiussi