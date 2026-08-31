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Lecture Dis, on partage ? Langres

mardi 27 octobre 2026 · Langres

Lecture Dis, on partage ? Langres

Informations pratiques

Début
mardi 27 octobre 2026
Fin
mardi 27 octobre 2026
Adresse
Médiathèque Marcel-Arland
Ville
52200 Langres
Département
Haute-Marne
Tarif
0 0 Gratuit Entrée libre

Langres

Lecture Dis, on partage ?

Médiathèque Marcel-Arland Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-27
fin : 2026-10-27

Date(s) :
2026-10-27

Tout public
Un moment privilégié à la bibliothèque autour d’albums jeunesse. Entre ceux qui ont le cœur sur la main, et ceux qui gardent tout pour eux, on hésite parfois à partager. Et si donner, c’était la meilleure façon de recevoir…
À partir de 4 ans   .

Médiathèque Marcel-Arland Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 63 00  bibliotheque.arland@langres.fr

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English :

L’événement Lecture Dis, on partage ? Langres a été mis à jour le 2026-08-31 par Antenne du Pays de Langres

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