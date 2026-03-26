Lecture doudou

1 place André Malraux Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-04-01 09:30:00

fin : 2026-04-01 10:30:00

Date(s) :

2026-04-01

Le poisson dans tous ses états ! Pour le mois d’avril, le poisson se fait chat, arc-en-ciel, porte une moustache et sourit ! Les états d’âme et facéties d’un poisson sont à découvrir, écoutez les belles histoires dans la bulle, véritable cocon pour les petites oreilles !

De 0 à 3 ans Sur inscriptionEnfants

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1 place André Malraux Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 80 17 30 puzzle@mairie-thionville.fr

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English :

The fish in all its states! For the month of April, the fish becomes a cat, a rainbow, wears a moustache and smiles! Discover the moods and antics of a fish, and listen to the beautiful stories in the bubble, a real cocoon for little ears!

Ages 0 to 3 Registration required

L’événement Lecture doudou Thionville a été mis à jour le 2026-03-24 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME