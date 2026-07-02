Lecture en Pyjama, Médiathèque Jean Lévy, Lille
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque Jean Lévy · Lille
Informations pratiques
Lecture en Pyjama Samedi 3 octobre, 19h00 Médiathèque Jean Lévy Nord
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T19:00:00+02:00 – 2026-10-03T20:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T19:00:00+02:00 – 2026-10-03T20:00:00+02:00
A 19h, la médiathèque ouvre en nocturne pour des lectures en pyjama pour les 0-9 ans.
En espace Enfance : un temps cocooning pour les 0-6 ans avec Emilie et Esteban, pour des comptines, jeux de mots et berceuses.
En espace Salon : de la musique et de beaux albums avec Hertha pour un moment festif, à partir de 6 ans !
Lille-Centre (Jean Levy)
Médiathèque Jean Lévy 32/34, rue Edouard Delesalle Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://bm-lille.fr »}]
La médiathèque ouvre en nocturne pour des lectures en pyjama pour les 0-9 ans.
BmL_SH_2025
À voir aussi à Lille (Nord)
- Le projet d’aménagement EURALILLE à la DEULE Lille 2 juillet 2026
- Fives Cail été 36, Station métro Marbrerie, Lille 3 juillet 2026
- Festival Microtopies 2026 : Construisez ensemble près de chez vous !, Bazaar St-So, Lille 3 juillet 2026
- Carte blanche à la Malterie – La Folie Continue #3, Maison Folie Moulins, Lille 3 juillet 2026
- Guacamayo Tropical + Grandpamini + Sauvage FM, Gare Saint Sauveur, Lille 3 juillet 2026