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Lecture en Pyjama, Médiathèque Jean Lévy, Lille

samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque Jean Lévy · Lille

Lecture en Pyjama, Médiathèque Jean Lévy, Lille

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
Médiathèque Jean Lévy
Adresse
32/34, rue Edouard Delesalle
Ville
59000 Lille
Département
Nord
Tarif
Entrée libre

Lecture en Pyjama Samedi 3 octobre, 19h00 Médiathèque Jean Lévy Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T19:00:00+02:00 – 2026-10-03T20:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T19:00:00+02:00 – 2026-10-03T20:00:00+02:00

A 19h, la médiathèque ouvre en nocturne pour des lectures en pyjama pour les 0-9 ans.
En espace Enfance : un temps cocooning pour les 0-6 ans avec Emilie et Esteban, pour des comptines, jeux de mots et berceuses.
En espace Salon : de la musique et de beaux albums avec Hertha pour un moment festif, à partir de 6 ans !
Lille-Centre (Jean Levy)

Médiathèque Jean Lévy 32/34, rue Edouard Delesalle Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://bm-lille.fr »}]
La médiathèque ouvre en nocturne pour des lectures en pyjama pour les 0-9 ans.

BmL_SH_2025

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