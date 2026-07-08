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LECTURE ET VISITE SPÉCIALE ENFANT MUSEE DE L’AURIGNACIEN Aurignac

jeudi 9 juillet 2026 · MUSEE DE L'AURIGNACIEN · Aurignac

LECTURE ET VISITE SPÉCIALE ENFANT MUSEE DE L’AURIGNACIEN Aurignac

Informations pratiques

Début
jeudi 9 juillet 2026
Fin
jeudi 9 juillet 2026
Heure de début
11:00:00
Lieu
MUSEE DE L'AURIGNACIEN
Adresse
Avenue Bénabarre
Ville
31420 Aurignac
Département
Haute-Garonne
Tarif
4 4 4 Tarif réduit

Aurignac

LECTURE ET VISITE SPÉCIALE ENFANT

MUSEE DE L’AURIGNACIEN Avenue Bénabarre Aurignac Haute-Garonne

Tarif : 4 – 4 – EUR
4
Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 11:00:00
fin : 2026-07-16 11:45:00

Date(s) :
2026-07-09 2026-07-11 2026-07-16 2026-07-18 2026-07-23 2026-07-25 2026-07-30

Les enfants découvrent la préhistoire et le musée de manière ludique et adaptée .
Conçue spécialement pour les enfants, cette découverte du musée se fait au détour de la lecture d’un conte et de l’exploration des vitrines du musée.
Visite adaptée au jeune public de 4 à 8 ans., comprise dans le billet d’entrée.
Durée 45 min.
Les jeudis et samedis 4  .

MUSEE DE L’AURIGNACIEN Avenue Bénabarre Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie  

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English :

Children discover prehistory and the museum in a fun and adapted way.

L’événement LECTURE ET VISITE SPÉCIALE ENFANT Aurignac a été mis à jour le 2026-07-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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