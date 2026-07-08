LECTURE ET VISITE SPÉCIALE ENFANT MUSEE DE L’AURIGNACIEN Aurignac
jeudi 9 juillet 2026 · MUSEE DE L'AURIGNACIEN · Aurignac
Informations pratiques
Aurignac
LECTURE ET VISITE SPÉCIALE ENFANT
MUSEE DE L’AURIGNACIEN Avenue Bénabarre Aurignac Haute-Garonne
Tarif : 4 – 4 – EUR
4
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 11:00:00
fin : 2026-07-16 11:45:00
Date(s) :
2026-07-09 2026-07-11 2026-07-16 2026-07-18 2026-07-23 2026-07-25 2026-07-30
Les enfants découvrent la préhistoire et le musée de manière ludique et adaptée .
Conçue spécialement pour les enfants, cette découverte du musée se fait au détour de la lecture d’un conte et de l’exploration des vitrines du musée.
Visite adaptée au jeune public de 4 à 8 ans., comprise dans le billet d’entrée.
Durée 45 min.
Les jeudis et samedis 4 .
MUSEE DE L’AURIGNACIEN Avenue Bénabarre Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Children discover prehistory and the museum in a fun and adapted way.
L’événement LECTURE ET VISITE SPÉCIALE ENFANT Aurignac a été mis à jour le 2026-07-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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