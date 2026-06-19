Lecture-jeunese à l’occasion de Partir en Livre La Galerne Le Havre samedi 4 juillet 2026.

Le Havre

Lecture-jeunese à l’occasion de Partir en Livre

La Galerne 148 Rue Victor Hugo Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 11:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Vous avez envie d’écouter de belles histoires ? Venez à La Galerne samedi 4 juillet à 11h, à l’occasion de Partir en livre.

Delphine a choisi de beaux albums pour cette lecture jeunesse, ouverte à tous, sans inscription.

À partir de 3 ans. .

La Galerne 148 Rue Victor Hugo Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 43 22 52

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English : Lecture-jeunese à l’occasion de Partir en Livre

L’événement Lecture-jeunese à l’occasion de Partir en Livre Le Havre a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie