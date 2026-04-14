Lecture jeunesse avec Cécile HUDRISIER, Théâtre des Mazades, Toulouse
Lecture jeunesse avec Cécile HUDRISIER, Théâtre des Mazades, Toulouse mercredi 22 avril 2026.
Lecture jeunesse avec Cécile HUDRISIER Mercredi 22 avril, 16h30 Théâtre des Mazades Haute-Garonne
Gratuit sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-22T16:30:00+02:00 – 2026-04-22T17:00:00+02:00
Fin : 2026-04-22T16:30:00+02:00 – 2026-04-22T17:00:00+02:00
Cécile HUDRISIER donnera vie à son album P’tite Pousse (éditions Accès) lors d’une lecture pleine de douceur, ouverte aux enfants à partir de 4 ans, et aux adultes qui les accompagnent !
La lecture, d’une durée de 30 min environ, pourra être suivie d’une séance de dédicace avec l’autrice. En présence de la Librairie Le Chameau sauvage.
Théâtre des Mazades 10 Avenue des Mazades, 31200 Toulouse Toulouse 31200 Toulouse Nord Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://centresculturels.toulouse.fr/selection/event/date?productId=10229724745331>mStepTracking=true »}]
Une lecture jeunesse animée, de l’album P’tite pousse, par son autrice ! Lecture jeunesse Cécile Hudrisier
Acces jeunesse
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