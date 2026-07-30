Lecture La petite librairie Médiathèque Intercommunale Montélimar

Informations pratiques

Montélimar

Lecture La petite librairie

Médiathèque Intercommunale 16 boulevard Général de Gaulle Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-30 17:00:00

fin : 2026-09-30 18:30:00

Date(s) :

2026-09-30

Partage de coups de cœur de lectures avec un·e bibliothécaire et… vous !

.

Médiathèque Intercommunale 16 boulevard Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62 mediatheque@montelimar-agglo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Sharing favorite reads with a librarian and… you!

L’événement Lecture La petite librairie Montélimar a été mis à jour le 2026-07-21 par Montélimar Tourisme Agglomération