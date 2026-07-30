Lecture La petite librairie Médiathèque Intercommunale Montélimar
mercredi 30 septembre 2026 · Médiathèque Intercommunale · Montélimar
Informations pratiques
Montélimar
Lecture La petite librairie
Médiathèque Intercommunale 16 boulevard Général de Gaulle Montélimar Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30 17:00:00
fin : 2026-09-30 18:30:00
Date(s) :
2026-09-30
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Médiathèque Intercommunale 16 boulevard Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62 mediatheque@montelimar-agglo.fr
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L’événement Lecture La petite librairie Montélimar a été mis à jour le 2026-07-21 par Montélimar Tourisme Agglomération
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