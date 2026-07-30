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Lecture La petite librairie Médiathèque Intercommunale Montélimar

mercredi 30 septembre 2026 · Médiathèque Intercommunale · Montélimar

Informations pratiques

Début
mercredi 30 septembre 2026
Fin
mercredi 30 septembre 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Médiathèque Intercommunale
Adresse
16 boulevard Général de Gaulle
Ville
26200 Montélimar
Département
Drôme
Tarif

Montélimar

Lecture La petite librairie

Médiathèque Intercommunale 16 boulevard Général de Gaulle Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30 17:00:00
fin : 2026-09-30 18:30:00

Date(s) :
2026-09-30

Partage de coups de cœur de lectures avec un·e bibliothécaire et… vous !
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Médiathèque Intercommunale 16 boulevard Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62  mediatheque@montelimar-agglo.fr

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L’événement Lecture La petite librairie Montélimar a été mis à jour le 2026-07-21 par Montélimar Tourisme Agglomération

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