Lecture: la très catastrophique visite du zoo Orbey jeudi 19 mars 2026.
27 Rue Charles de Gaulle Orbey Haut-Rhin
Début : Jeudi 2026-03-19 18:00:00
fin : 2026-03-19 19:00:00
2026-03-19 2026-03-26
Valérie de la bibliothèque va lire sur plusieurs séances le roman tout public de Joël Dicker. A partir de 7 ans.
Pour un public familial dès l’âge de 7 ans. 0 .
27 Rue Charles de Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 71 32 50 bibliothèque@orbey.fr
English :
Valérie from the library will read Joël Dicker’s novel over several sessions. Ages 7 and up.
