Lecture: la très catastrophique visite du zoo

27 Rue Charles de Gaulle Orbey Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-03-19 18:00:00

fin : 2026-03-19 19:00:00

Date(s) :

2026-03-19 2026-03-26

Valérie de la bibliothèque va lire sur plusieurs séances le roman tout public de Joël Dicker. A partir de 7 ans.

Pour un public familial dès l’âge de 7 ans. 0 .

27 Rue Charles de Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 71 32 50 bibliothèque@orbey.fr

English :

Valérie from the library will read Joël Dicker’s novel over several sessions. Ages 7 and up.

