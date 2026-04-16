Lecture Ma chère âme… Colette et Marguerite Moreno Place du Château Saint-Sauveur-en-Puisaye

Saint-Sauveur-en-Puisaye

Lecture Ma chère âme… Colette et Marguerite Moreno

Place du Château Musée Colette Cour du Pâtis Saint-Sauveur-en-Puisaye Yonne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 19:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Ma chère âme…

Correspondance de Colette et Marguerite Moreno

Textes choisis et interprétés par Béatrice Agenin et Andréa Ferréol

A la mort de Marguerite Moreno, Colette confie à Jean Cocteau Cinquante-quatre ans d’amitié ! pas d’une amitié toute unie et toute facile, tu sais ? Une amitié qui a été menacée, qui aurait pu périr, mais de laquelle rien n’a eu raison.

Entre Colette et Marguerite Moreno, ce fut un coup de foudre amical. Colette admirait l’égérie des poètes symbolistes, la formidable interprète des poèmes de Paul Verlaine ou de Stéphane Mallarmé, aimait la femme, libre et joyeuse. Marguerite Moreno est à ses côtés quand Colette décide de se lancer dans une carrière de mime et de comédienne, à ses côtés également pour faire phalanstère dans les premières semaines de la guerre, lorsqu’il s’agit de trouver entre femmes les moyens de vivre et de survivre en l’absence des hommes. Elle fut le témoin de ses amours naissantes avec Bertrand de Jouvenel sur la plage de Rozven et plus tard avec Maurice Goudeket. Colette lui disait tout, ou presque. Pas de fausse pudeur entre les deux amies qu’unissait un certain goût pour la canaille et la provocation, comme lorsque Marguerite récitait du Verlaine aux voyous de la Butte, chez Tonton.

Pour interpréter cette correspondance, une des plus belles de Colette et de notre littérature, nous avons la joie de retrouver deux amies de la maison de Colette, deux immenses comédiennes Béatrice Agenin et Andréa Ferréol. .

Place du Château Musée Colette Cour du Pâtis Saint-Sauveur-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 44 44 05 contact@maisondecolette.fr

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English : Lecture Ma chère âme… Colette et Marguerite Moreno

L’événement Lecture Ma chère âme… Colette et Marguerite Moreno Saint-Sauveur-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-04-16 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)