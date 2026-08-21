Lecture musicale à la Maison Mousse, Maison Mousse, Hérisson
dimanche 20 septembre 2026 · Maison Mousse · Hérisson
Informations pratiques
Lecture musicale à la Maison Mousse Dimanche 20 septembre, 16h00 Maison Mousse Allier
Tarif 10 euros, limité à 60 personnes.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Lecture de poèmes médiévaux par Pascale Bourgain, académicienne. Accompagnement musical par José Gurdak, claviériste. Les poèmes médiévaux lus et traduits du latin par Pascale Bourgain parleront des éternelles questions des hommes: l’amour, Dieu, la jeunesse, l’humour, la mort… Improvisations et créations musicales de José Gurdak.
Maison Mousse 3 avenue Marcellin Simonnet 03190 Hérisson Hérisson 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 0781234147 http://www.la-maison-mousse.com Ancien hôtel particulier des ducs de Bourbon (14é »me siècle). lié à la forteresse médiévale de Hérisson pour son histoire.
acquis en 1993 par son actuel propriétaire, en péril, a fait l’objet d’une restauration remarquable..
Lecture de poèmes médiévaux par Pascale Bourgain, académicienne. Accompagnement musical par José Gurdak, claviériste. Les poèmes médiévaux lus et traduits du latin par Pascale Bourgain parleront des…
©Françoise Bardot
À voir aussi à Hérisson (Allier)
- Journée Antiquité Brocante Espace Jacques Gaulme Hérisson 23 août 2026
- Concert Jean Plume Place de la République Hérisson 26 août 2026
- Apéro-concert Laboratoire Pharmagroovy place Joseph Lesage Hérisson 31 août 2026
- Repas paysan Polymorphe Hérisson 13 septembre 2026
- Visite guidée de la Maison Mousse, Maison Mousse, Hérisson 19 septembre 2026