Lecture musicale à la Maison Mousse, Maison Mousse, Hérisson

Informations pratiques

Lecture musicale à la Maison Mousse Dimanche 20 septembre, 16h00 Maison Mousse Allier

Tarif 10 euros, limité à 60 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Lecture de poèmes médiévaux par Pascale Bourgain, académicienne. Accompagnement musical par José Gurdak, claviériste. Les poèmes médiévaux lus et traduits du latin par Pascale Bourgain parleront des éternelles questions des hommes: l’amour, Dieu, la jeunesse, l’humour, la mort… Improvisations et créations musicales de José Gurdak.

Maison Mousse 3 avenue Marcellin Simonnet 03190 Hérisson Hérisson 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 0781234147 http://www.la-maison-mousse.com Ancien hôtel particulier des ducs de Bourbon (14é »me siècle). lié à la forteresse médiévale de Hérisson pour son histoire.

acquis en 1993 par son actuel propriétaire, en péril, a fait l’objet d’une restauration remarquable..

Lecture de poèmes médiévaux par Pascale Bourgain, académicienne. Accompagnement musical par José Gurdak, claviériste. Les poèmes médiévaux lus et traduits du latin par Pascale Bourgain parleront des…

©Françoise Bardot