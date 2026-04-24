Lecture musicale de Camille Corcéjoli – Transatlantique, Théâtre du Nord, Lille

Lecture musicale de Camille Corcéjoli – Transatlantique Vendredi 19 juin, 17h00 Théâtre du Nord Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-19T17:00:00+02:00 – 2026-06-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-19T17:00:00+02:00 – 2026-06-19T18:00:00+02:00

Dans le cadre de l’exposition Les corps élastiques, l’Institut pour la photographie accueille Camille Corcéjoli pour une lecture musicale de Transatlantique. En résonance avec les thématiques de l’exposition, cette performance explore les transformations du corps, les passages et les récits qui les accompagnent.

Un temps d’échange et de signature est prévu à l’issue de la lecture.

« Alex embarque ses ami·es de toujours, Louise, Djo et Harli, dans un road trip à travers les États-Unis. Destination : la clinique de West Lake Hills, qu’il a choisie pour se défaire de ses seins. Depuis les bars queers texans jusqu’aux montagnes russes de Brooklyn, la lecture musicale nous propulse dans le quotidien de ce voyage et dans l’histoire de la transition d’Alex.Une joyeuse et turbulente traversée du genre et de l’Atlantique où l’humour et l’inattendu viennent défier la réalité de la violence transphobe. »

Camille Corcéjoli est né en 1987 et réside à Lille. Il est est auteur, enseignant et chercheur en sciences sociales. Son travail interroge l’intime pour penser les questions de féminisme, de genre et de sexualité. Transatlantique est son premier roman.

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En partenariat avec La Chouette Librairie.

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Informations pratiques

↘︎ Samedi 13 juin 2026, à 17h00

↘︎ Gratuit

↘︎ Théâtre du Nord, 4 place du Général de Gaulle, Lille

Théâtre du Nord 4 Place Charles de Gaulle, 59800 Lille Lille Nord Hauts-de-France https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=dd134014-2992-461f-9c1e-a64a20b03996 [{« type »: « link », « value »: « https://www.institut-photo.com/event/lecture-musicale-de-camille-corcejoli-transatlantique/ »}]

Dans le cadre de l’exposition Les corps élastiques, l’Institut pour la photographie accueille Camille Corcéjoli pour une lecture musicale de Transatlantique.

Portrait de Camille Corcéjoli © Eric Lebrun