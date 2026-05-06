Lecture musicale du Petit Prince, Kléber Éphémère, Strasbourg

Lecture musicale du Petit Prince Samedi 16 mai, 16h00 Kléber Éphémère Collectivité européenne d’Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-16T16:00:00+02:00 – 2026-05-16T17:30:00+02:00

Fin : 2026-05-16T16:00:00+02:00 – 2026-05-16T17:30:00+02:00

Événement gratuit sur inscription via notre site internet, billetterie ci-dessus

Pour fêter les 80 ans du Petit Prince, plongez dans cette histoire mythique grâce au conte musical de Balthazar Pouilloux. Accompagnée de la chanteuse Cécile Habibi et à travers quinze chansons originales, vous vivrez un voyage extraordinaire et magique à travers les étoiles aux côtés de la rose, de l’aviateur, du renard et de tous les autres personnages emblématiques de cette œuvre universelle.

Pour les enfants à partir de 4 ans.

Venez découvrir Le Petit Prince, le conte musical. Lu par Denis Podalydès, mis en musique par Balthazar Pouilloux et Adrien Mercier, d’après le livre d’Antoine de Saint-Exupéry, publié aux éditions Gallimard Jeunesse.

Kléber Éphémère 30 rue du 22 Novembre,Strasbourg Strasbourg 67000 Centre Collectivité européenne d’Alsace Grand Est

Événement gratuit sur inscription via notre site internet, billetterie ci-dessus Pour fêter les 80 ans du Petit Prince, plongez dans cette histoire mythique grâce au conte musical de Balthaz …