Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Lecture musicale du Petit Prince, Kléber Éphémère, Strasbourg

Lecture musicale du Petit Prince, Kléber Éphémère, Strasbourg

Lecture musicale du Petit Prince, Kléber Éphémère, Strasbourg samedi 16 mai 2026.

Lieu : Kléber Éphémère

Adresse : 30 rue du 22 Novembre,Strasbourg

Ville : 67000 Strasbourg

Département : Collectivité européenne d'Alsace

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Lecture musicale du Petit Prince Samedi 16 mai, 16h00 Kléber Éphémère Collectivité européenne d’Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-16T16:00:00+02:00 – 2026-05-16T17:30:00+02:00
Fin : 2026-05-16T16:00:00+02:00 – 2026-05-16T17:30:00+02:00

Événement gratuit sur inscription via notre site internet, billetterie ci-dessus 

Pour fêter les 80 ans du Petit Prince, plongez dans cette histoire mythique grâce au conte musical de Balthazar Pouilloux. Accompagnée de la chanteuse Cécile Habibi et à travers quinze chansons originales, vous vivrez un voyage extraordinaire et magique à travers les étoiles aux côtés de la rose, de l’aviateur, du renard et de tous les autres personnages emblématiques de cette œuvre universelle. 

Pour les enfants à partir de 4 ans. 

Venez découvrir Le Petit Prince, le conte musical. Lu par Denis Podalydès, mis en musique par Balthazar Pouilloux et Adrien Mercier, d’après le livre d’Antoine de Saint-Exupéry, publié aux éditions Gallimard Jeunesse.

Kléber Éphémère 30 rue du 22 Novembre,Strasbourg Strasbourg 67000 Centre Collectivité européenne d’Alsace Grand Est
Événement gratuit sur inscription via notre site internet, billetterie ci-dessus Pour fêter les 80 ans du Petit Prince, plongez dans cette histoire mythique grâce au conte musical de Balthaz …

À voir aussi à Strasbourg (Collectivité européenne d'Alsace)