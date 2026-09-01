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Lecture musicale  Le balayeur de poussière  Place de la Gare Sévérac d’Aveyron

mardi 15 septembre 2026 · Place de la Gare · Sévérac d'Aveyron

Lecture musicale  Le balayeur de poussière  Place de la Gare Sévérac d’Aveyron

Informations pratiques

Début
mardi 15 septembre 2026
Fin
mardi 15 septembre 2026
Lieu
Place de la Gare
Adresse
La petite vitesse
Ville
12150 Sévérac d'Aveyron
Département
Aveyron
Tarif
Gratuit

Sévérac d’Aveyron

Lecture musicale  Le balayeur de poussière 

Place de la Gare La petite vitesse Sévérac d’Aveyron Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-09-15
fin : 2026-09-15

Date(s) :
2026-09-15

La librairie Les mots à l’envers, les mots à l’endroit vous propose un moment de lecture en français et en arabe autour de l’ouvrage Le balayeur de poussière , d’après Mathilde Chèvre.
Mardi 15 septembre | 19h00 | Sévérac-le-Château à la librairie Les mots à l’envers, les mots à l’endroit
Lecture par Emma Bisotto et Naïm Ben Amara.

Collecte de petits papiers apportez des petits papiers / objets trouvés dans votre poche, votre sac ou sur le trottoir afin de réaliser un herbier de notre bourg…   .

Place de la Gare La petite vitesse Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie +33 5 65 59 72 15  lesmotsalenverslibrairie@gmail.com

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English :

The bookstore %AB Les mots %E0 l’envers, %E0 les mots %BB invites you to a reading session in French and Arabic featuring the book %AB Le balayeur de poussi%E8re %BB, based on the story by Mathilde Ch%E8vre.

L’événement Lecture musicale  Le balayeur de poussière  Sévérac d’Aveyron a été mis à jour le 2026-08-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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