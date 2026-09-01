Lecture musicale Le balayeur de poussière Place de la Gare Sévérac d’Aveyron
mardi 15 septembre 2026 · Place de la Gare · Sévérac d'Aveyron
Informations pratiques
Sévérac d’Aveyron
Lecture musicale Le balayeur de poussière
Place de la Gare La petite vitesse Sévérac d’Aveyron Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-09-15
fin : 2026-09-15
Date(s) :
2026-09-15
La librairie Les mots à l’envers, les mots à l’endroit vous propose un moment de lecture en français et en arabe autour de l’ouvrage Le balayeur de poussière , d’après Mathilde Chèvre.
Mardi 15 septembre | 19h00 | Sévérac-le-Château à la librairie Les mots à l’envers, les mots à l’endroit
Lecture par Emma Bisotto et Naïm Ben Amara.
Collecte de petits papiers apportez des petits papiers / objets trouvés dans votre poche, votre sac ou sur le trottoir afin de réaliser un herbier de notre bourg… .
Place de la Gare La petite vitesse Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie +33 5 65 59 72 15 lesmotsalenverslibrairie@gmail.com
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English :
The bookstore %AB Les mots %E0 l’envers, %E0 les mots %BB invites you to a reading session in French and Arabic featuring the book %AB Le balayeur de poussi%E8re %BB, based on the story by Mathilde Ch%E8vre.
L’événement Lecture musicale Le balayeur de poussière Sévérac d’Aveyron a été mis à jour le 2026-08-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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